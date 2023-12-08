Болгария передаст Украине неисправные ЗРК

Комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для различных типов боеприпасов. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.

За это решение проголосовали 11 членов комитета, против высказались четыре члена, один воздержался. Замминистра Минобороны Атанас Запрянов отметил, что данные ЗРК не могут быть отремонтированы в Болгарии, и добавил: «Мы долго искали решение проблемы с этими неисправными ракетами».

Кроме того, комитет обороны разрешил четырем механизированным ротам из Вооруженных сил Украины (ВСУ), включающих до 160 человек, проходить обучение и находиться на территории Болгарии в целях подготовки.

До этого сообщалось, что премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что парламентское большинство преодолеет вето главы государства Румена Радева на одобренную ранее парламентом поставку бронетранспортеров Киеву.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.