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На Украине жалуются на нехватку вооружений из-за протестов на польской границе

NYT: ВСУ жалуются на плохое снабжение из-за протестов польских дальнобойщиков

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Roman Baluk/Reuters

Украинские военные жалуются на то, что не получают достаточного количества техники и оружия из-за протеста польских дальнобойщиков, которые блокируют границу с Украиной. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание приводит слова бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Владимир, который сообщил, что границы Украины блокируются в один из самых сложных моментов конфликта.

Еще один военный, Александр, рассказал газете, что его подразделение не может получить приборы ночного видения, поскольку они застряли на границе.

«Чтобы перекрыть границы страны во время полномасштабного вторжения, нужно быть полностью оторванными от реальности, и таким образом они еще и умывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи», — сказал военный.

До этого агентство Reuters сообщало, что благотворительным и неправительственным организациям, предоставляющим военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), пришлось на несколько недель задержать поставки дронов, электроники и пикапов из-за протестов.

При этом польские перевозчики, недовольные тем, что Евросоюз приостановил действие системы разрешений для их украинских коллег, пригрозили усилением протестов на границе с Украиной.

Ранее в Польше заявили о ввозе на Украину предметов роскоши под видом военных грузов.

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