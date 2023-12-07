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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

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Министерство обороны Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России.

По информации ведомства, воздушное судно было сбито в районе населенного пункта Веселая Гора.

Согласно данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 550 военных самолетов и 257 вертолетов, принадлежащих украинской армии.

5 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины.

До этого стало известно, что многоцелевой истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России уничтожил в воздушном бою самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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