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Французские СМИ пишут, что Зеленский вскоре должен будет завершить конфликт с Россией

France 24: Зеленскому скоро придется поставить точку в конфликте с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени придется поставить точку в конфликте с Россией. Об этом пишет France24 со ссылкой на специалиста по оборонной политике США Майкла Стрикофа.

«Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу», — отметил Стрикоф.

По его словам, следующим этапом станет окончание конфликта.

Он пояснил, что Соединенные Штаты сегодня находятся в политическом тупике, так как палата представителей не позволяет провести голосование по финансовой помощи Киеву. А без нее другие союзники Украины едва ли смогут полностью взять на себя бремя помощи Киеву.

До этого хорватское издание Advance писало, что в Киеве формируются «фракции сопротивления» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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