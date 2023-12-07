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Участникам СВО одобрили продление кредитных каникул до конца 2024 года

Комитет Госдумы: участники СВО смогут не платить по кредитам до конца 2024 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил продление кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые погибли в ходе ее проведения, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы.

Как пояснил председатель комитета Анатолий Аксаков, было принято решение продлить кредитные каникулы еще на год, так как СВО продолжается. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 декабря.

До этого в Минпросвещения РФ сообщали, что участие абитуриентов в специальной военной операции на Украине будет учитываться как индивидуальное достижение при их поступлении в колледжи. Личной заслугой будет считаться участие в боевых действиях в качестве добровольца или по мобилизации.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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