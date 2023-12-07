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В России назвали эффективное оружие против танков Leopard и БМП Bradley

«Высокоточные комплексы»: комплекс «Корнет» успешно уничтожает танки Leopard

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РИА Новости

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает поставляемую Западом технику в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».

«В ходе специальной военной операции ПТРК «Корнет» была поражена западная бронетехника, в том числе основные боевые танки Leopard, Challenger, БМП Bradley и другие боевые бронированные машины», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за последние годы характеристики «Корнета» значительно улучшили: он стал бить на более дальнюю дистанцию, а также научился преодолевать динамическую защиту и броню толщиной до 130 см.

Как ранее сообщило Agence France-Presse, после провала украинского контрнаступления Киев начал использовать танки Leopard не для атаки, а для того, чтобы удержать линию фронта. При этом ВС РФ регулярно уничтожают немецкие танки, 30 ноября сообщалось о ликвидации одного из них.

Ранее ВС РФ поразили 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

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