Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает поставляемую Западом технику в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».

«В ходе специальной военной операции ПТРК «Корнет» была поражена западная бронетехника, в том числе основные боевые танки Leopard, Challenger, БМП Bradley и другие боевые бронированные машины», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за последние годы характеристики «Корнета» значительно улучшили: он стал бить на более дальнюю дистанцию, а также научился преодолевать динамическую защиту и броню толщиной до 130 см.

Как ранее сообщило Agence France-Presse, после провала украинского контрнаступления Киев начал использовать танки Leopard не для атаки, а для того, чтобы удержать линию фронта. При этом ВС РФ регулярно уничтожают немецкие танки, 30 ноября сообщалось о ликвидации одного из них.

Ранее ВС РФ поразили 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении.