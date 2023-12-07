В РФ назвали ракеты, способные сбивать истребители F-16

Истребители F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сбивать дальнобойными ракетами 40H6 из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, ракеты 40H6 являются самыми совершенными в своем классе в мире. Они оснащены головками самонаведения, обладающими уникальными возможностями.

«Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные <...> Данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16», — поделился источник.

До этого обозреватель Харрисон Касс в статье издания The National Interest (TNI) писал, что российский сверхзвуковой истребитель поколения 4++ Су-35С, показавший себя в ходе специальной военной операции (СВО), превосходит все самолеты, имеющиеся на вооружении ВСУ.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.