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Российские Су-34 в зоне СВО нанесли удар по противнику фугасными авиабомбами

Самолеты Су-34 нанесли в зоне СВО удар по противнику фугасными авиабомбами

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Минобороны РФ

Истребители-бомбардировщики Су-34 Вооруженных сил России на Купянском направлении нанесли удар по противнику, уничтожив его личный состав и укрепленные позиции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Во время боевого вылета экипаж самолета получил информацию о скоплении на передовой личного состава противника. С целью его уничтожения Су-34 произвел бомбардировку украинских позиций фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Такое оружие позволяет наносить точные удары, не входя при этом в зону поражения вражеских средств противовоздушной обороны.

В результате бомбардировки личный состав противника и его укрепленные позиции были уничтожены. Вылет Су-34 прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили две радиолокационные станции и мобильную станцию связи противника.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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