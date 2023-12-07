В двух украинских регионах объявлена воздушная тревога

Зона воздушной тревоги распространилась на Хмельницкую и Винницкую области Украины, расположенные в западной и центральной частях республики соответственно. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Некоторое время назад местная газета Klymenko Time сообщала о взрывах в украинском городе Херсон. Перед этим локальные СМИ писали о серии взрывов в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.