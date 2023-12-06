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Поставки оружия на Украину осложнились из-за польских дальнобойщиков

Reuters: протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам оружия на Украину

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Shutterstock

Благотворительным и неправительственным организациям, предоставляющим военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), пришлось на несколько недель задержать поставки дронов, электроники и пикапов из-за протестов польских дальнобойщиков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Тысячи грузовиков с коммерческими товарами на протяжении нескольких недель стояли на пограничных переходах Польши и Украины из-за протестов, которые начались 6 ноября. 1 декабря перевозчики в Словакии начали аналогичную блокаду», – говорится в сообщении.

По словам источника агентства, оружие и техника будет продолжать поступать через границу, но намного медленнее.

Отмечается, что хотя протестующие и пропускают военные грузовики, однако многие грузы, предназначенные для ВСУ, покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих автомобилях, которым не разрешено преодолевать блокаду.

До этого польские перевозчики пригрозили усилением протестов на границе с Украиной.

Ранее в Польше заявили о ввозе на Украину предметов роскоши под видом военных грузов.

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