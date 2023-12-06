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Израильский БПЛА атаковал дом на юге Ливана

Израильский беспилотник атаковал дом на юге Ливана

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IAI/YouTube

Беспилотники израильских ВВС предприняли атаку южных районов Ливана после обстрела с территории страны еврейских поселений. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сообщается, что удар беспилотника ВВС Израиля пришелся на жилой дом в населенном пункте Мейс-эль-Джебель в Ливане. Отмечается, что два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что военно-воздушными силами Израиля были нанесены удары по находящейся на территории Ливана шиитской группировке «Хезболла». По информации, предоставленной израильскими военными, в ответ на осуществленные в понедельник из Ливана пуски ракет по территории Израиля авиация нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» и по объектам военной инфраструктуры группировки.

Кроме того, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит, расположенного на севере Израиля, ЦАХАЛ для «устранения угрозы» нанес удары по позициям «Хезболлы» и другим объектам на ливанской территории.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по палестинскому городу Джебалия, расположенному на севере сектора Газа.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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