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Названы потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении 290 военных за сутки

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Vladyslav Musiienko/Reuters

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 290 бойцов, 2 бронемашины, а также американские и чешские самоходки. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Dana» чешского производства», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что на Краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 5-й бригады украинской нацгвардии в районе села Григоровка Донецкой народной республики.

«Также, ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества», – сообщили в министерстве.

До этого в ЛНР сообщили, что украинских военных подорвалась на собственном минном поле у населенного пункта Червоная Диброва.

Ранее американский офицер рассказал, чем закончится конфликт на Украине.

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