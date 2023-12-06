Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) воссоздают Гитлерюгенд, используя подростков для формирования пополнений на фронте. Об этом Захарова заявила на брифинге.

«Первую группу современного Гитлерюгенда по-украински, а она состоит из подростков-сирот, уже обучили в центре подготовки резервов «Гаймадацкая сечь» и отправили в распоряжение 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — заявила Захарова.

Она упомянула сообщение о гибели в ходе боевых действий 17-летнего Владимира Сачалы, который был призван на военную службу в ВСУ из детского дома и направлен в 103-ю бригаду теробороны. Захарова констатировала, что власти Украины достигли крайней степени ожесточения, отправляя на фронт несовершеннолетних.

Представитель МИД добавила, что из Харьковской области сообщают и о других сиротах, обнаруженных погибшими с оружием в руках.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин идти добровольцами в ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.