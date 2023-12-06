Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России обвинил Украину в использовании подростков в армии

Захарова заявила, что в ВСУ воссоздают Гитлерюгенд

close
100%
Emilio Morenatti/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) воссоздают Гитлерюгенд, используя подростков для формирования пополнений на фронте. Об этом Захарова заявила на брифинге.

«Первую группу современного Гитлерюгенда по-украински, а она состоит из подростков-сирот, уже обучили в центре подготовки резервов «Гаймадацкая сечь» и отправили в распоряжение 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — заявила Захарова.

Она упомянула сообщение о гибели в ходе боевых действий 17-летнего Владимира Сачалы, который был призван на военную службу в ВСУ из детского дома и направлен в 103-ю бригаду теробороны. Захарова констатировала, что власти Украины достигли крайней степени ожесточения, отправляя на фронт несовершеннолетних.

Представитель МИД добавила, что из Харьковской области сообщают и о других сиротах, обнаруженных погибшими с оружием в руках.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин идти добровольцами в ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами