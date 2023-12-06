Пленный украинский морской пехотинец Роман Вертово заявил, что боевой дух Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении крайне низок. Его слова передает РИА Новости.

«У людей уже все. Они уже устали. И видят бессмысленность. У нас все наживаются, а солдаты погибают… Да сволочи! Так подвести страну. Я бы их… Если бы была возможность… Всем идти на Киев… И всю эту банду в Днепре потопить», — заявил морпех.

До этого украинские солдаты пожаловались, что командование ВСУ бросило их на передовой.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, что в ВСУ распространена практика расправы над военнослужащими, «только за мысль» сдаться в плен российским войскам.

Также он заявил о случае, когда житель Украины, которому ранее ампутировали ногу, был признан в Киеве годным к военной службе.

Ранее Украина и Россия заявили о продолжении контактов по обмену пленными.