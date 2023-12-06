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Пленный призвал украинцев идти на Киев и «потопить всю банду в Днепре»

Пленный морпех призвал украинцев идти на Киев

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Пленный украинский морской пехотинец Роман Вертово заявил, что боевой дух Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении крайне низок. Его слова передает РИА Новости.

«У людей уже все. Они уже устали. И видят бессмысленность. У нас все наживаются, а солдаты погибают… Да сволочи! Так подвести страну. Я бы их… Если бы была возможность… Всем идти на Киев… И всю эту банду в Днепре потопить», — заявил морпех.

До этого украинские солдаты пожаловались, что командование ВСУ бросило их на передовой.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, что в ВСУ распространена практика расправы над военнослужащими, «только за мысль» сдаться в плен российским войскам.

Также он заявил о случае, когда житель Украины, которому ранее ампутировали ногу, был признан в Киеве годным к военной службе.

Ранее Украина и Россия заявили о продолжении контактов по обмену пленными.

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