Российский сверхзвуковой истребитель поколения 4++ Су-35С, показавший себя в ходе специальной военной операции (СВО), превосходит все самолеты, имеющиеся на вооружении ВСУ. Возможности российского самолета оценил обозреватель Харрисон Касс в статье издания The National Interest (TNI).

По словам эксперта, превосходство Су-35С над украинскими самолетами является одной из причин, по которым Киев требует от своих западных партнеров передать им новые истребители, такие как F-16.

Автор статьи подчеркнул, что российские Су-35С одержали минимум семь побед над украинскими истребителями, однажды ими был уничтожен вертолет Ми-14.

Касс отметил, что Россия не является главным конкурентом Соединенных Штатов в аэрокосмической отрасли, однако российские истребители нового поколения могут «заставить Америку задуматься».

Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил, что истребители МиГ-29, которые применяет Украина, значительно уступают российским Су-35.

Ранее стало известно, что Россия поставит Ирану многоцелевые истребители, ударные вертолеты, а также учебно-боевые самолеты.