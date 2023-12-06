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В США оценили возможности российских истребителей Су-35С

The National Interest: российские СУ-35С превосходят все самолеты украинских ВВС

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский сверхзвуковой истребитель поколения 4++ Су-35С, показавший себя в ходе специальной военной операции (СВО), превосходит все самолеты, имеющиеся на вооружении ВСУ. Возможности российского самолета оценил обозреватель Харрисон Касс в статье издания The National Interest (TNI).

По словам эксперта, превосходство Су-35С над украинскими самолетами является одной из причин, по которым Киев требует от своих западных партнеров передать им новые истребители, такие как F-16.

Автор статьи подчеркнул, что российские Су-35С одержали минимум семь побед над украинскими истребителями, однажды ими был уничтожен вертолет Ми-14.

Касс отметил, что Россия не является главным конкурентом Соединенных Штатов в аэрокосмической отрасли, однако российские истребители нового поколения могут «заставить Америку задуматься».

Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил, что истребители МиГ-29, которые применяет Украина, значительно уступают российским Су-35.

Ранее стало известно, что Россия поставит Ирану многоцелевые истребители, ударные вертолеты, а также учебно-боевые самолеты.

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Операция на Украине
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