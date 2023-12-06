Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО беспокоятся из-за темпов строительства российских подлодок «Ясень»

BI: Россия может нарастить производство подлодок «Ясень», которые беспокоят НАТО

close
100%
РИА «Новости»

Россия может нарастить количество новых подводных лодок класса «Ясень», что вызывает беспокойство НАТО. Об этом пишет американское издание Business Insider.

«Москва продолжает инвестировать в Военно-морской флот, в том числе путем строительства большего количества подводных лодок класса «Ясень», которые стали предметом особой озабоченности НАТО», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что современные подводные лодки класса «Ясень-М» прошли несколько модернизаций, которые включают улучшенный гидролокатор и реактор, который меньше и тише, чем более ранние модели. Это позволяет им неделями уклоняться от попыток обнаружения силами НАТО в Атлантике.

Кроме того, в публикации утверждается, что потенциальную опасность для США представляет возможность оснащения «Ясеней» гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Этим летом представитель российского судостроения заявил, что усилия по оснащению подводных лодок «Ясень-М» ракетами «Циркон» уже ведутся», — говорится в статье Business Insider.

30 ноября сообщалось, что Военно-морской флот России получил две новые подводные лодки.

28 ноября стало известно, что в состав Тихоокеанского флота войдет пятая лодка с «Калибрами» на борту.

Ранее главком ВМФ России рассказал о будущем подлодок проекта «Варшавянка».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий