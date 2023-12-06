В НАТО беспокоятся из-за темпов строительства российских подлодок «Ясень»

Россия может нарастить количество новых подводных лодок класса «Ясень», что вызывает беспокойство НАТО. Об этом пишет американское издание Business Insider.

«Москва продолжает инвестировать в Военно-морской флот, в том числе путем строительства большего количества подводных лодок класса «Ясень», которые стали предметом особой озабоченности НАТО», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что современные подводные лодки класса «Ясень-М» прошли несколько модернизаций, которые включают улучшенный гидролокатор и реактор, который меньше и тише, чем более ранние модели. Это позволяет им неделями уклоняться от попыток обнаружения силами НАТО в Атлантике.

Кроме того, в публикации утверждается, что потенциальную опасность для США представляет возможность оснащения «Ясеней» гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Этим летом представитель российского судостроения заявил, что усилия по оснащению подводных лодок «Ясень-М» ракетами «Циркон» уже ведутся», — говорится в статье Business Insider.

30 ноября сообщалось, что Военно-морской флот России получил две новые подводные лодки.

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Ранее главком ВМФ России рассказал о будущем подлодок проекта «Варшавянка».