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В ЛНР сообщили, что группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле

Марочко: группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной в ЛНР

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Gleb Garanich/Reuters

Группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на собственном минном поле у населенного пункта Червоная Диброва юго-западнее города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, трое украинских военнослужащих получили ранения. Один из них скончался, после чего был брошен сослуживцами неподалеку от места подрыва.

«При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа ВСУ, прибывшая по ротации, зашла на свое минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», — сказал он.

До этого Министерство обороны России сообщило, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки «Центр» российских войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации украинский транспорт, на котором перевозили личный состав и боеприпасы.

Ранее ВСУ начали применять западные танки Leopard для удержания своей линии обороны.

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