Российские военные обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие вместе с Росгвардией смогли обеспечить безопасное проведение смены наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что по маршруту, где проходили наблюдатели, был объявлен режим прекращения огня с 6:00 до 18:00 по московскому времени.

«Перед началом движения в пункте перехода прибывших для ротации международных наблюдателей российские саперы обследовали данное место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на субботу, 2 декабря, лишилась питания от внешней линии электропередачи и обеспечивалась электроэнергией от дизель-генераторов в течение почти пяти часов. Отмечается, что питание собственных нужд станции при этом осуществлялось от дизель-генераторов. 2 декабря в 8:07 линия 750 кВ «Днепровская» была введена в работу.

До этого в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключилась от внешнего источника питания в ночь на 2 декабря. Согласно данным агентства, в настоящее время подключение успешно возобновили.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.