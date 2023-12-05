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Российские военные начали зачистку укрепрайонов и лесополос у Артемовского в ДНР

Отряды подразделения «Север-V» зачищают лесопосадки у Артемовского в ДНР

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Reuters

Вооруженные силы России (ВС) начали зачищать лесопосадку и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя отряда подразделения «Север-V» добровольческо-штурмового корпуса.

По его словам, армия России уничтожает опорные пункты противника. Он отметил, что можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается.

4 декабря военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок выразил мнение, что летне-осенняя кампания этого года для Вооруженных сил Украины закончилась с практически нулевыми результатами.

По его словам, ни одной из заявленных целей военно-политическому руководству Украины достичь не удалось, поэтому второго контрнаступа весной 2024 года, скорее всего, не будет, да и в целом — никаких наступательных операций украинская армия в обозримый срок проводить уже не сможет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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