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Беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Крыму

Baza: сбиты два летевших в сторону нефтебазы в Крыму беспилотника

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Shutterstock

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа утром пытались атаковать нефтебазу в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, около 5 утра два БПЛА летели в сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал». Они были сбиты силами Минобороны РФ.

Как пишет Baza, первый беспилотник взорвался в воздухе, его обломки упали на территорию нефтебазы, а второй — упал в 70 метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал, подчеркивает канал.

Минобороны России рано утром 5 декабря сообщало, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым системами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Еще 13 беспилотников были перехвачены. Позже ведомство сообщило, что уничтожены еще четыре БПЛА и еще два перехвачены над акваторией Азовского моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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