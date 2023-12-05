Беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Крыму

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа утром пытались атаковать нефтебазу в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, около 5 утра два БПЛА летели в сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал». Они были сбиты силами Минобороны РФ.

Как пишет Baza, первый беспилотник взорвался в воздухе, его обломки упали на территорию нефтебазы, а второй — упал в 70 метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал, подчеркивает канал.

Минобороны России рано утром 5 декабря сообщало, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым системами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Еще 13 беспилотников были перехвачены. Позже ведомство сообщило, что уничтожены еще четыре БПЛА и еще два перехвачены над акваторией Азовского моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.