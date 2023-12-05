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Израиль может затопить туннели в секторе Газа морской водой

WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей в Газе морской водой

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Abed Sabah/Reuters

Власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных туннелей, в которых, по мнению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, еще в середине ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Отмечается, что установки, перекачивая воду из Средиземного моря, способны затопить туннели в течение нескольких недель.

Как пишет WSJ, власти Израиля еще не приняли окончательного решения о подобном шаге, а мнения в администрации президента США Джо Байдена, которую Израиль проинформировал о подобной возможности, также разделились.

Издание отмечает, что почти невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, поскольку степень водонепроницаемости тоннелей точно неясна. Кроме того, есть вероятность, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества.

3 декабря сообщалось, что ЦАХАЛ с начала боевых действий обнаружил 800 туннельных шахт движения ХАМАС. По данным пресс-службы израильской армии, шахты туннелей располагались в жилых районах, зачастую рядом или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки. Некоторые из них соединяли стратегические объекты ХАМАС между собой.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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