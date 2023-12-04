В Германии предрекли Украине тяжелую зиму из-за применяемого Россией оружия

Украине предстоит тяжелая зима, в ходе которой Россия обрушит на нее все виды своего современного оружия. Об этом сообщил генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала WELT TV.

По словам военного, российское оружие способно нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины.

«Россия применит полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон», – указал военный.

Он добавил, что Киеву нужно готовиться к перебоям со светом и теплом, поскольку ВС РФ способны уничтожить критически важные объекты энергетики на всей территории страны.

По словам Катера, боевые действия из-за непогоды превратилась в позиционную войну.

«Теперь речь идет о том, чтобы проявить как можно больше настойчивости», – сказал генерал, добавив, что грязь и глубокий снег сделали наступление невозможным.

До этого польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ.

Ранее лидер победившей в Нидерландах партии высказался против поставок оружия Киеву.