Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание Klymenko Time сообщает о взрывах в Кривом Роге. Об этом сообщает Telegram-канал издания.

«Взрывы в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

До этого издание «Общественное» сообщало, что несколько взрывов произошли на территории Хмельницкой области, расположенной на западе Украины.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, предназначенного для оповещения населения о возможной опасности, в Хмельницкой области ночью 4 декабря была объявлена воздушная тревога.

Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким также сообщал о повреждении инфраструктурного здания и ЛЭП.

По его словам, повреждения были зафиксированы ночью 4 декабря в Баштанском районе области. Пострадало инфраструктурное здание и линия электропередачи (ЛЭП).

2 декабря украинские СМИ также писали о взрывах в Херсоне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.