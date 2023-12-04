Главком ВСУ попросил у главы Пентагона поставить на фронт 17 млн снарядов

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в ходе переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином попросил у него поставить в зону конфликта 17 млн снарядов. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда», сославшись на знакомый с содержанием встречи источник.

В материале указано, что во время беседы представитель Киева также призвал главу американского военного ведомства продолжить финансирование. Как отметил Залужный, в настоящее время его страна нуждается в $350-400 млрд ради «деоккупации».

«Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — подчеркнул источник.

Также, по данным издания, Залужный якобы рассказал Остину о попытках офиса действующего президента страны вмешаться в управление Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как отметил источник, позже об этом узнал сам глава государства Владимир Зеленский, что еще больше пошатнуло доверие между ним и главнокомандующим украинскими войсками.

В конце ноября глава Пентагона Ллойд Остин побывал в Киеве с рабочим визитом. В частности, в ходе своей заграничной поездки американский министр провел переговоры с Зеленским и подтвердил твердое намерение правительства страны продолжить поддерживать украинские власти.

Ранее в Министерстве обороны США рассказали, сколько средств Вашингтон предоставил Киеву с момента начала российской специальной военной операции (СВО).