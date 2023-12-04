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Истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на Сватовском направлении

Минобороны сообщило, что Су-35 РФ уничтожил РЛС ВСУ на Сватовском направлении

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российский истребитель Су-35 на Сватовском направлении уничтожил радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Истребители РФ с ракетами различного класса проводили патрулирование и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинской армии, рассказали в военном ведомстве.

Во время одного из таких вылетов на данном направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции ВСУ. По станции был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено, подчеркнули в Минобороны.

2 декабря сообщалось, что Иркутский авиазавод изготовил и передал министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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