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Индия согласилась вывести свой контингент в 75 человек с Мальдив

Times of India: Индия согласилась вывести свой контингент в 75 человек с Мальдив

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Global Look Press

Индия согласилась вывести свой контингент в 75 человек с Мальдив. Как пишет Reuters, с таким заявлением выступил президент Мальдив Мохамед Муиззу после совещания с индийской стороной в кулуарах климатического саммита ООН.

Сейчас большая часть индийского контингента на Мальдивах занимается эксплуатацией переданных стране Индией для борьбы с чрезвычайными ситуациями двух вертолетов и самолета. Власти Мальдив обратились к Индии с просьбой о выводе войск 18 ноября 2023 года, после избрания Муиззу. Лозунгом избирательной компании мальдивского президента была фраза «Индия — на первом месте», что означает стремление добиться окончательного вывода небольшого индийского контингента с территории страны.

Несмотря на согласие Нью-Дели вывести своих военнослужащих, в Мале признают важность помощи, предоставляемой Индией. Стороны договорились о создании комитета высокого уровня по вопросам, связанным с совместными проектами по развитию.

До этого в Индии заявили о планах частично заменить мулов в армии на роботов.

Ранее Индия начала создавать свою «интернет-армию».

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