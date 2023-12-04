Индия согласилась вывести свой контингент в 75 человек с Мальдив. Как пишет Reuters, с таким заявлением выступил президент Мальдив Мохамед Муиззу после совещания с индийской стороной в кулуарах климатического саммита ООН.

Сейчас большая часть индийского контингента на Мальдивах занимается эксплуатацией переданных стране Индией для борьбы с чрезвычайными ситуациями двух вертолетов и самолета. Власти Мальдив обратились к Индии с просьбой о выводе войск 18 ноября 2023 года, после избрания Муиззу. Лозунгом избирательной компании мальдивского президента была фраза «Индия — на первом месте», что означает стремление добиться окончательного вывода небольшого индийского контингента с территории страны.

Несмотря на согласие Нью-Дели вывести своих военнослужащих, в Мале признают важность помощи, предоставляемой Индией. Стороны договорились о создании комитета высокого уровня по вопросам, связанным с совместными проектами по развитию.

До этого в Индии заявили о планах частично заменить мулов в армии на роботов.

Ранее Индия начала создавать свою «интернет-армию».