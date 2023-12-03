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В Раде предложили сменить главкома ВСУ

Депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях предложила выбрать кандидата, который заменит Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, с помощью опроса.

«Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. (...) Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из «тупика»… получить реальный план 2024. Почему бы нет», — пояснила она.

Наибольшей популярностью из предлагаемых кандидатов пользуется командующий воздушно-десантными войсками страны генерал-лейтенант Михаил Забродский, его кандидатуру поддержали 94 человека (34 %).

До этого Безуглая в своих социальных сетях заявила, что главнокомандующий ВСУ заказывает статьи против президента Украины Владимира Зеленского в западных изданиях, и призвала ответить Залужного, почему западная техника не может дойти до самых способных бригад.

Ранее Безуглая оскорбила Залужного.

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