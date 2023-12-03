Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 280 военных, а также два армейских автомобиля. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram–канале.

В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение подразделениям 63-й механизированной бригады и 12-й бригаде спецназа ВСУ недалеко от населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества.

В Минобороны также сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР.

До этого сообщалось, что военнослужащие группировки «Центр» отразили на Краснолиманском направлении атаки трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Накануне российская армия улучшила свои позиции на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Восток» уничтожили до 110 солдат ВСУ на Донецком направлении.