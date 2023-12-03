Войска РФ уничтожили склад боеприпасов теробороны ВСУ

Российские войска уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Складом пользовалась 113-я бригада теробороны. Он располагался в районе населенного пункта Липцы, рассказали в министерстве.

Там также добавили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Произошло это в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

«Потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

Накануне российские войска поразили стоянку авиатехники ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области. Кроме того, удар был нанесен по топливному хранилищу аэродрома и шести радиолокационным станциям П-18.

В конце ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках специальной военной операции на Украине (СВО) российские войска нанесли более 270 ракетных ударов. Он отметил высокую эффективность современного ракетного вооружения на поле боя.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в ДНР.