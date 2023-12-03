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В армии Израиля рассказали об атаке на военные штабы и туннели ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ: армия Израиля атаковала туннели и военные штабы ХАМАС

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Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 3 декабря нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Подробности представители ЦАХАЛ сообщили в Telegram-канале армии.

«Сегодня ночью ВВС продолжили наносить удары в секторе Газа, среди атакованных целей были туннельные шахты, военные штабы, склады боеприпасов и многое другое. Кроме того, с помощью беспилотников была ликвидирована группа террористов», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, также за прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля уничтожили командира батальона «Шеджайя» группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября. Более десяти лет назад Фархат командовал тем же батальоном и был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу.

Ранее глава Пентагона допустил возможность стратегического поражения Израиля в Газе.

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