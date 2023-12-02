Российские ЗРК и ПВО сбили большую часть авиабомб, выпущенных Израилем по Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что израильские истребители F-16 ударили управляемыми бомбами по объектам неподалеку от Дамаска, однако российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» поразили большинство воздушных целей. Об этом сообщает ТАСС.

«Дежурными силами по ПВО вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет», — сказал Кулить.

По его словам, антитеррористическая коалиция под руководством США трижды нарушила протоколы деконфликтации.

Ранее Кулить заявил, что два истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск. Контр-адмирал указал, что удар был нанесен 17 ноября в период с 2:22 до 2:32 мск.

Кулить отметил, что дежурные силы сирийских расчетов ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» было сбито пять авиабомб.

Ранее в Сирии призвали арабские страны бойкотировать Израиль.