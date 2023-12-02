Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

MWM: двойные удары стали проблемой для украинской армии

MWM: ВСУ несут большие потери из-за двойных ракетных ударов ВС России

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери из-за ракетных ударов российской армии. Об этом пишет MWM.

«Двойные удары с использованием систем «Искандер-М» позволили в значительной степени увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений», — говорится в публикации.

Под «двойным ударом» автор статьи имеет в виду одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.

Обозреватель отмечает, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины становится все более истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с еще большей эффективностью. При этом, указывает автор, Россия успешно нарастила объемы производства вооружений, и это значительно сказалось на ситуации на фронте.

«Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса «земля — земля» остается центральным фактором, которые обеспечивает российским войскам значительные преимущества на фронте», — заключил журналист.

До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что в рядах Вооруженных сил Украины растут небоевые потери, связанные с низкой подготовкой военнослужащих.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что что потери в украинской армии угрожают существованию Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий