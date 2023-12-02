Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери из-за ракетных ударов российской армии. Об этом пишет MWM.

«Двойные удары с использованием систем «Искандер-М» позволили в значительной степени увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений», — говорится в публикации.

Под «двойным ударом» автор статьи имеет в виду одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.

Обозреватель отмечает, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины становится все более истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с еще большей эффективностью. При этом, указывает автор, Россия успешно нарастила объемы производства вооружений, и это значительно сказалось на ситуации на фронте.

«Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса «земля — земля» остается центральным фактором, которые обеспечивает российским войскам значительные преимущества на фронте», — заключил журналист.

До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что в рядах Вооруженных сил Украины растут небоевые потери, связанные с низкой подготовкой военнослужащих.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что что потери в украинской армии угрожают существованию Украины.