За неделю российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю на Донецком направлении и взяли под контроль населенный пункт Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили Артемовское в ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в Донецкой народной республике.

«За неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника», — добавили в министерстве.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8.

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