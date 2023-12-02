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ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей ХАМАС

Армия Израиля за сутки атаковала более 400 целей ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия за минувшие сутки с момента срыва перемирия радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа нанесла удары по 400 террористическим объектам в палестинском анклаве. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«За сутки ЦАХАЛ атаковал более 400 террористических объектов по всему сектору Газа. Ночью истребители атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в палестинских городах на Западном берегу.

19 ноября ЦАХАЛ приступил к масштабным штурмам городов на Западном берегу реки Иордан. Подразделения Армии обороны Израиля атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

Ранее в Египте рассказали о работе по возобновлению перемирия в секторе Газа.

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