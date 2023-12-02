США отвергли сообщения о подготовке ядерных испытаний на полигоне в Неваде

Соединенные Штаты не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби, ее слова размещены на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

Она подчеркнула, что США нечего скрывать, и призвала отчетливее говорить о том, что происходит в Неваде.

В то же время Хруби отметила, что повышенное внимание к активности на полигоне обоснованно, поскольку американцы используют его для различного типа испытаний, в том числе для субкритических экспериментов (без возникновения цепной ядерной реакции), а также усовершенствуют полигон, проводя горные работы и улучшая инфраструктуру.

По словам эксперта, эксперименты в Неваде проводятся в том числе для улучшения возможностей США обнаруживать испытания ядерного оружия в других уголках мира. Для этого проводятся эксперименты с химическими, неядерными взрывами, уточнила Хруби.

Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявлял в разговоре с газетой «Коммерсантъ», что испытания на ядерном полигоне в Неваде прошли 18 октября в один день с голосованием Госдумы по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия признает, взрыв в Неваде не был испытанием ядерного оружия со стороны США, однако Россия все равно будет держать ситуацию под наблюдением.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.