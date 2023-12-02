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Власти США рассказали о своей текущей цели в палестино-израильском конфликте

Кирби: США нацелены на возобновление гумпаузы в секторе Газа

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Hatem Khaled/Reuters

Соединенные Штаты нацелены на возобновление паузы в боевых действиях на территории секторе Газа и возвращение к обмену заложниками и пленными. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит пресс-служба американской администрации.

«Мы сфокусированы <...> на восстановление этой паузы с тем, чтобы можно было провести новые обмены заложниками», — указал чиновник.

Кирби назвал «более чем возможным», что палестинское радикальное движение ХАМАС все еще продолжает принудительно удерживать женщин и детей, которые «могут и должны быть обменены».

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободил десятки женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи были допущены представители Красного Креста.

Тем не менее 1 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении операции на севере палестинского анклава.

Ранее в Израиле назвали число освобожденных заложников ХАМАС.

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