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Немецкий концерн Rheinmetall хочет начать выпускать бронетехнику на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство танков на Украине в 2024 году

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rheinmetall-defence.com

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует выпустить первые бронемашины на Украине в 2024 году. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью журналу WirtschaftsWoche.

«После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение 6–7 месяцев, а также первый Lynx в течение 12–13 месяцев», — сказал он.

Бронетехнику будут производить на предприятии, которое Украина и Rheinmetall AG основали в октябре 2023 года. Также на нем собираются ремонтировать западную технику.

До этого заместитель руководителя Министерства обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что оборонное ведомство страны намерено полностью перевести Вооруженные силы Украины (ВСУ) на обеспечение снаряжением и продуктами местного производства. Он отмечал, что Минобороны в данный момент работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для украинских военнослужащих были украинского производства.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

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