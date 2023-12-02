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Российские десантники сорвали высадку ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский десант при высадке в Херсонской области

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Alex Babenko/AP

Российские войска уничтожили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, бойцов ВСУ удалось обнаружить с помощью беспилотников. Они садились в лодки, чтобы десантироваться на левом берегу Днепра.

«Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет». Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль», — пояснили в ведомстве.

До этого штурмовыми группами Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск к северу от Артемовска была уничтожена вражеская пехота и взят опорный пункт Вооруженных сил Украины. Опорный пункт удалось выявить с помощью разведывательных беспилотников. Противник был подавлен прицельным огнем из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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