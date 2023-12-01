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В Белом доме заявили, что не поощряют атаки ВСУ по территории РФ

Кирби: США не поощряют атаки ВСУ по территориям, которые считают российскими

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Alex Brandon/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга заявил, что США не поощряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям, которые считают российскими. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, таим образом Кирби прокомментировал утверждения украинских СМИ об ответственности Киева за возгорание цистерны с дизельным топливом в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали.

«Я не могу подтвердить эти сведения. Могу лишь сказать, что мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России», — заявил Кирби.

До этого «Коммерсантъ» писал, что после взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Дело возбудили следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте в отношении «неустановленных лиц».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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