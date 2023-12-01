Вице-адмирал Канады посетовал на недофинансирование флота

В настоящее время ВМС Канады не имеют возможности обнаруживать российские подлодки в своих территориальных водах. Об этом заявил в YouTube-канале королевского канадского флота вице-адмирал Ангус Топши.

«ВМС [Канады] в настоящее время сталкиваются с очень серьезными проблемами, которые могут означать, что мы не сможем выполнять наши обязательства по обеспечению боеготовности в 2024 году и в последующий период», — заявил Топши.

По мнению адмирала, основная проблема ВМС Канады заключается в хроническом недофинансировании: военные расходы этой страны по отношению к ВВП являются самыми низкими в НАТО. В следующем году средств станет еще меньше, что вызывает у Топши большое беспокойство: военные расходы в бюджете Канады на 2024 год урезаны на миллиард канадских долларов [$736 млн] от предполагаемого изначально.

По некоторым военным специальностям дефицит кадров составляет не менее 20%. По этой причине экипажем может быть укомплектован только один из четырех арктических патрульных кораблей класса Harry DeWolfe.

Топши заявил об устаревании канадских военных кораблей в целом при отсутствии закупок новых. Боеготовность некоторых канадских подводных лодок, по его словам, близка к нулю.

Согласно сайту МИД России, адмирал Топши находится под российскими санкциями с мая 2022 года.

24 ноября Канада и ЕС анонсировали новые санкции против России.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о передаче Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов.

Ранее Канадские корабли ВМС поучаствовали в операциях НАТО в Европе.