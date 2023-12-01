Шойгу заявил о расширении зоны контроля ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ и расширяют свои зоны контроля на всех направлениях спецоперации России на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«За прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад», — рассказал Шойгу.

По словам министра, ВС РФ занимают более выгодные позиции и продолжают вести активную оборону.

Шойгу отметил, что боевой потенциал РФ будет наращиваться с учетом опыта СВО.

До этого Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО в рамках ОДКБ.

Шойгу уточнил, что совместная система защиты существует на территории Содружества независимых государств (СНГ). Однако, как указал министр, по факту она была сделана странами ОДКБ. В то же время он обратил внимание на готовность сторон документально оформить существование единой системы ПВО, если появится такая необходимость.

Ранее Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины.