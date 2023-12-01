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Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины

Шойгу: потери ВСУ за полгода контрнаступления составили более 125 тысяч человек

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за полгода контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) они потеряли более 125 тысяч человек. Об этом он заявил на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — сказал Шойгу.

По его словам, группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение.

Шойгу подчеркнул, что тотальная мобилизация и поставки западного вооружения Украине только увеличили количество потерь у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине. Он отмечал, что боевой задачей российской армии является методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой в данный момент продолжают поставляться Вооруженным силам Украины.

Ранее Зеленский признался, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с РФ.

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Операция на Украине
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