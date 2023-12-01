Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за полгода контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) они потеряли более 125 тысяч человек. Об этом он заявил на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — сказал Шойгу.

По его словам, группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение.

Шойгу подчеркнул, что тотальная мобилизация и поставки западного вооружения Украине только увеличили количество потерь у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине. Он отмечал, что боевой задачей российской армии является методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой в данный момент продолжают поставляться Вооруженным силам Украины.

Ранее Зеленский признался, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с РФ.