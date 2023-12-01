В рядах Вооруженных сил Украины растут небоевые потери, связанные с низкой подготовкой военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«[Небоевые потери] в украинских подразделениях имеют стабильную тенденцию роста», — сообщил Марочко.

По его словам, лидирующие позиции традиционно занимают намеренное лишение себя жизни и неуставные взаимоотношения, однако в последнее время возросло количество происшествий, связанных с неосторожным обращением с оружием и боеприпасами, а также нарушением мер безопасности при использовании вооружения и военной техники.

Марочко подчеркивает, что эта информация получена из его собственных источников и может отличаться от официальных данных.

28 ноября украинский пленный рассказал, почему ВСУ несут большие потери на поле боя. Пленный Виталий Шкиндаль объяснил это явление непрофессионализмом командования.

До того военнопленный украинского спецподразделения «Скала» рассказал, что военнослужащих ВСУ, отказавшихся выполнять приказ, могут физически устранять.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что что потери в украинской армии угрожают существованию Украины.