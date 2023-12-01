ВВС Израиля наносят удары по ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносят удары по террористическим объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба в официальном Telegram-канале.

«Истребители Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы израильской армии, после этого сирены воздушной тревоги прозвучали в общинах, расположенных неподалеку от палестинского анклава, — в кибуцах Холит, Суфа и Нир-Ицхак.

Утром 1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. Саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что срок действия режима прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа истек, ХАМАС не заявил о его продлении.

Ранее ЦАХАЛ объявил о воздушной тревоге у сектора Газа.