Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по соглашению с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности посетили военнослужащих обеих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российский омбудсмен.

Она отметила, что визиты состоялись в одно время. При этом всего Москалькова и ее украинский коллега посетили 238 пленных солдат — по 119 человек с каждой стороны.

«Согласно договоренности <...> на условиях взаимности одновременно посетили <...> 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен — 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины», — написала Москалькова.

Также она добавила, что переговоры проходили при содействии Министерства обороны РФ.

21 ноября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу принял участие в заседании коллегии министерства, в ходе которого рассказал о сдающихся в плен бойцах Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские солдаты принимают соответствующие решения из-за бессмысленности попыток прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова сообщила о нежелании пленных украинских бойцов возвращаться в родное государство.