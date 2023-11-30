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Пленный солдат ВСУ рассказал, что морпехи отказываются идти в «мясные» штурмы

Пленный ВСУ: украинские морпехи под Херсоном отказываются идти в «мясные» штурмы

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Alina Smutko/Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Нестерюк рассказал, что украинские морпехи отказываются участвовать в «мясных» штурмах на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отказ идут выполнять задачи… Ну идут в отказ люди. ... потому что кидают их в мясо», — поделился солдат.

Отмечается, что Нестерюк попал в плен к российским войскам на левом берегу Днепра в Херсонской области.

До этого военнопленный украинского спецподразделения «Скала» рассказывал РИА Новости, что отказавшихся выполнять приказ могли физически устранить.

По его словам, существует такой подвал, «оттуда мало кто выходит живой».

Украинский пленный Виталий Шкиндаль также рассказывал, что большие потери Вооруженных сил в специальной военной операции во многом связаны с непрофессиональными действиями украинского командования.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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