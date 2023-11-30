Боец ВСУ рассказал об обучении на базе в Великобритании

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Нестерюк рассказал, как вместе с товарищами проходил обучение на базе в Великобритании. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил украинский солдат, тренировки проходили на военной базе в районе города Лидса. При этом сам Нестерюк назвал данный населенный пункт «поселком» и подчеркнул, что здесь было организовано обучение морских пехотинцев.

По словам пленного бойца ВСУ, всего в тренировках приняли участие около 100 человек. В частности, под руководством канадских инструкторов военные с Украины обучались стрельбе из автомата Калашникова.

Согласно информации агентства, Нестерюк попал в плен к Вооруженным силам РФ в ходе боевых действий на территории Херсонской области. Это произошло 22 ноября во время сражения на левом берегу Днепра, уточняется в материале.

Украинский военный пояснил, что сам сдался в плен российским солдатам. Решение сложить оружие он принял после того, как вместе с товарищами десантировался вблизи населенного пункта Крынки.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о наказаниях военных, отказавшихся выполнять приказы.