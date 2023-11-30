Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Согласно сообщению оборонного ведомства, беспилотник был уничтожен 30 ноября около 17:30 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) российских войск.

Отмечается, что дрон был сбит над Комаричским районом Брянской области.

26 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого ведомство сообщало, что системы противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Смоленской, Тульской и Брянской областями. Таким образом, общее количество украинских беспилотников, сбитых в российских регионах ночью и утром 26 ноября, увеличилось до 24.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов. В Туле сбитый БПЛА попал в многоквартирный дом, утром появились данные о попытке новой атаки. В ДНР пострадали объекты энергосистемы — часть ее территории обесточена, была нарушена подача отопления. Удар произошел на следующий день после налета дронов-камикадзе на Киев, после которого на Украине обещали отомстить России.

Ранее российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР.