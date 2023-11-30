ХАМАС будет использовать показания заложников в исках против Израиля

Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил турецкой газете Yeni Şafak, что свидетельства находившихся в плену у Израиля палестинских заложников будут использованы для составления исков в Международный уголовный суд (МУС) для привлечения к ответственности израильского министра нацбезопасности Бен Гвира за преступления, совершенные в секторе Газа.

«Наши 150 освобожденных палестинских братьев и сестер рассказывают всему миру о жестокости и преследованиях, которым они подвергались», — заявил представитель ХАМАС.

Он указал, что движение выступает за прекращение огня, однако, «если Израиль захочет эскалации войны», ХАМАС готов ответить всеми силами.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинскую группировку ХАМАС в причастности к теракту, который произошел в Иерусалиме, а также к событиям в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Утром 30 ноября канцелярия Нетаньяху сообщала, что гуманитарное перемирие в секторе Газа продолжается, поскольку Израиль вовремя получил список заложников, которых ХАМАС освободит в этот день.

Ранее в Израиле впервые за пять дней прозвучали сирены у границы с Ливаном.