На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации

Глава совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации граждан данные реестра избирателей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Мы — Украина».

По его словам, необходимо, чтобы это была унифицированная система призыва, позволяющая заполнить реестр призывников. Тимочко назвал себя сторонником подобной системы.

Он уточнил, что таким образом военные комиссариаты должны получить реестр избирателей, поскольку там содержится наиболее правдивая информация о гражданах.

Также чиновник выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, и одновременно за расширение призывного возраста.

С февраля 2022 года на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд с территории страны.

На прошлой неделе секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов дал интервью британской газете The Guardian. Он признавал, что на Украине нужно изменить правила призыва в вооруженные силы.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.